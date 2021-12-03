Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 10 лет лишения свободы за содействие террористам

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил десять лет лишения свободы жителю Комсомольска-на-Амуре за призывы к террористической деятельности и по ряду других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Против 19-летнего жителя Комсомольска расследовались дела по ч. 1.1. ст. 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 2. ст. 205.2. УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и ч. 2. ст. 205.5. ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической").

"1-м Восточным окружным военным судом Бажин Е. О. признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на срок три года", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

Молодой человек добровольно присягнул на верность международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность на территории РФ запрещена). Действуя в ее интересах, он разместил в Telegram материалы с публичными призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Помимо этого, осужденный направлял деньги террористической организации.