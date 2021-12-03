Движение по основной автодороге в Усть-Большерецком районе ограничили из-за циклона

ТАСС, 3 декабря. Камчатское управление автомобильными дорогами в пятницу утром ограничило движение для всех видов транспорта на основной автодороге в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Ограничили движение для всех видов транспорта на участке с 109-го по 129-й километр автодороги Начикинский совхоз - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косовово - колхоз имени Октябрьской революции в Усть-Большерецком муниципальном районе", - рассказали спасатели.

По информации МЧС, движение ограничено в связи с сильным ветром, штормовыми явлениями, переливом морской водой песчаной косы и размывом земляного полотна автомобильной дороги. Скопления автотранспорта на трассе нет.

Со среды на территории Дальнего Востока бушует снежный циклон. В Камчатском крае местами ветер достигал по силе ураганного. С 1 декабря в аэропорту региона остается ряд задержанных рейсов. На полуострове идет снег и дует сильный ветер.