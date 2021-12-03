Шесть подстанций оказались обесточены в Абхазии

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Обрыв провода высоковольтной линии (ВЛ) произошел в Абхазии, в результате чего оказались обесточены шесть подстанций (ПС), ремонтные работы смогут начать с наступлением светлого времени суток, сообщает РУП "Черноморэнерго".

"Произошел обрыв провода ВЛ Гумиста. Без подачи электроэнергии остались ПС Новый Афон, ПС Сухум-2, ПС Гудаута-тяга, ПС Гудаута-110, ПС Мцара, ПС Дурипш. Ремонтные работы невозможны до наступления светлого времени суток", - говорится в сообщении компании.

В связи с незаконным потреблением электроэнергии майнерами в республике возник энергодефицит, в связи с чем с июня действуют веерные отключения по два часа в ночное время суток. После окончания курортного сезона власти намерены увеличить время отключения электроэнергии.