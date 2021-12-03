В Забайкалье возбудили дело о мошенничестве при строительстве объектов БАМа

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 млн рублей при реконструкции лотка на 5 944-м километре Забайкальской железной дороги - участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что заказчиком в 2017-2018 годах приняты и оплачены работы по монтажу и демонтажу пакетных пролетных строений, сооружению водопропускной трубы, устройству временной подъездной автодороги, которые фактически на объекте не проводились. В результате подписания актов, содержащих недостоверные сведения, на счет подрядчика - ООО "Управляющая компания "Бамстроймеханизация" - РЖД перечислили свыше 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, преступление вскрылось после проверки Читинской транспортной прокуратуры. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").