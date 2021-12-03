Пять жителей Забайкалья задержали по делу об организации наркобизнеса

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Забайкальском крае пятерых жителей, которых подозревают в организации наркобизнеса. У подозреваемых изъяли 11 кг марихуаны и более 3 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступлений задержаны пятеро забайкальцев. По местам жительства организатора и активных участников группы изъято 11 килограммов марихуаны, денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей, предположительно, добытые преступным путем", - говорится в сообщении.

Обыски прошли одновременно в Чите и нескольких районах Забайкалья, всего в операции участвовали около 60 сотрудников. Организатора группировки и его подельников поместили в изолятор временного содержания.