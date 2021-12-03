В Красноярском крае у жителя Ачинска изъяли более 3 тыс. литров спирта

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 3,2 тыс. литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости у жителя города Ачинска Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Полицейские установили, что местный житель 1963 года рождения незаконно хранит партию алкоголя с целью дальнейшей реализации. Как выяснили сотрудники ОВД, спиртосодержащая жидкость была разлита в различные полимерные емкости объемом 1 000, 10 и 5 литров. В ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято около 3,2 тыс. литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости", - сообщили в ведомстве.

Сумма изъятого составила 1,5 млн рублей. Сейчас по факту незаконного оборота этилового спирта (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ноябре сотрудники полиции изъяли в Ачинске партию более 12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.