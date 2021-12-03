На Алтае из-за непогоды закрыли движение для грузовиков и автобусов на шести дорогах

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов закрыли на шести дорогах в Алтайском крае из-за дождя и сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального Минтранса в пятницу.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за осадков в виде дождя, сильного бокового ветра и гололеда для автобусов и грузовых автомобилей закрыт проезд на шести трассах", - говорится в сообщении.

Речь идет об дорогах от Ребрихи до Благовещенки, от Благовещенки до Нижней Суетки, от Волчихи до Кулунды, от Юдихи до Славгорода, от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью и от Волчихи до Кулунды.

"В течение дня ожидается усиление ветра и ухудшение погодных условий", - подчеркнули в пресс-службе.

Температура воздуха в Барнауле в пятницу днем составляет плюс 2 градуса.