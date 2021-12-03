В Иркутске пресекли деятельность крупной преступной группы, распространявшей наркотики

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 14 участников преступной группы, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области в отношении 14 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). По версии следствия, злоумышленники занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах области через интернет-магазин и сеть тайников-закладок", - сказала Волк.

На данный момент установлены обстоятельства более 100 эпизодов преступной деятельности. Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотиков синтетического происхождения, а также марихуана и гашиш общей массой свыше 400 граммов.

Во время задержания один из предполагаемых сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с запрещенными веществами, упаковочным материалом и другими предметами. Кроме того, оперативники обнаружили синтетические наркотики в подушке, на которой спала его несовершеннолетняя дочь.

Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, восемь - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.