Пассажиры метро устроили драку на станции "Пушкинская" в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Драка между пассажирами произошла на станции метро "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками полиции столичного метрополитена в результате мониторинга интернета выявлено видео, на котором запечатлен конфликт между пассажирами метро. Установлено, что инцидент произошел на станции метро "Пушкинская" около 08:30 3 декабря. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, его участники устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, в полицию в заявлением по данному факту никто не обращался. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт произошел между тремя пассажирами, двое из которых устроили драку. "По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал источник.