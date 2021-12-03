Рейс из Москвы в Геленджик приземлился на запасном аэродроме в Анапе из-за метеоусловий

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, совершавший в пятницу рейс из Домодедово в Геленджик с 177 пассажирами на борту, вынужден был приземлиться на запасном аэродроме в Анапе из-за метеоусловий, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика".

"Что касается борта авиакомпании S7, рейс летел из Москвы (Домодедово) [в Геленджик], было принято решение уходить на запасной [аэродром]. Рейс совершил посадку в аэропорту Анапы, на борту 177 пассажиров. Причина - метеоусловия Геленджика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибрежные аэропорты Краснодарского края в Сочи и Анапе работают в штатном режиме. В пресс-службе добавили, что позже решение о посадке в Анапе по тем же причинам принял экипаж еще одного борта другой авиакомпании - Utair, летевшего из Внуково (Москва) в Геленджик с 126 пассажирами на борту, самолет приземлился.

Ранее ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что в регионе действуют четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона.