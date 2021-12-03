Военный суд продлил арест экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова по делу о взятке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы до 6 марта продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Арсланову еще на три месяца - до 6 марта 2022 года", - сказали в суде.

Ранее защита Арсланова заявляла, что расследование дела генерала завершено. Однако, как следует из материалов, оглашенных в судебном заседании, это касается только двух обвинений - одного из эпизодов мошенничества и получения взятки. Эти действия генерала, по версии следствия, причинили ущерб государству на сумму более 1,5 млрд рублей. Вместе с тем СК продолжает расследование третьего эпизода, связанного с поставками в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт".

Генерал обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Кроме того, Арсланова считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей. Также генерал обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов преступлений. Дело Арсланова выделено в отдельное производство и передано из военного следствия в центральный аппарат СК РФ.