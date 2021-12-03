В Рязанской области два ребенка погибли, провалившись под лед

ТАСС, 3 декабря. Два ребенка в возрасте четырех и семи лет провалились в пятницу под лед в Рязанской области и погибли. Об этом сообщила в пятницу прокуратура области.

"В связи с поступившим сообщением о гибели двух малолетних детей на водном объекте, расположенном в с. Дедюхино Рязанского района, прокуратура области организовала проверку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 3 декабря братья в возрасте четырех и семи лет, находясь без сопровождения взрослых, вышли на неокрепший лед пруда и провалились. Местные жители извлекли детей из воды в бессознательном состоянии, но, несмотря на реанимационные мероприятия, их не удалось спасти.

"На место происшествия выехала заместитель прокурора района Екатерина Банникова, которой координируется работа правоохранительных органов по установлению обстоятельств случившейся трагедии", - добавили в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.