Севший в Анапе из-за метеоусловий борт, летевший из Москвы в Геленджик, вылетел в столицу

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Геленджик и совершивший посадку из-за метеоусловий на запасном аэропорте Анапа, вылетел назад в Москву. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика".

"Севший на запасной аэропорт Анапа рейс по направлению Москва - Геленджик - Москва вылетел в Домодедово в 18:09 мск. На борту - 115 пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в пресс-службе сообщали, что самолет авиакомпании S7 из московского аэропорта Домодедово, совершавший рейс в Геленджик с 177 пассажирами на борту, вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Анапе из-за метеоусловий. Позже решение о посадке в Анапе по тем же причинам принял экипаж еще одного борта другой авиакомпании - "ЮТэйр", летевшего из Внуково (Москва) в Геленджик с 126 пассажирами на борту, самолет приземлился.

В пресс-службе сообщали, что прибрежные аэропорты Краснодарского края в Сочи и Анапе работают в штатном режиме.

Ранее ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что в регионе действуют четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона.