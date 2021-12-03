Росприроднадзор попросил суд приостановить работы Гидрометаллурга в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказское управление Росприроднадзора обратилось в суд с заявлением о приостановлении деятельности ОАО "Гидрометаллург" в Кабардино-Балкарии на три месяца. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Управление проводит плановую выездную проверку ОАО "Гидрометаллург", осуществляющего деятельность по переработке вольфрамового и вольфрам-молибденсодержащих продуктов на территории республики. Отмечается, что при обследовании территории завода выявили нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению.

"Специалисты управления Росприроднадзора составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в Нальчикский городской суд для рассмотрения вопроса о применении наказания в виде административного приостановления деятельности ОАО "Гидрометаллург" на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие осуществляет эксплуатацию технологического оборудования при фактическом отсутствии восьми установок очистки газа, предусмотренных проектной документацией, также при выведенных из эксплуатации и поставленных на ремонт 5 ноября 2021 года газоочистных установках основного гидрометаллургического цеха. "Кроме того, на имеющихся ГОУ места отбора проб не соответствуют требованиям ГОСТа. В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 № 96-ФЗ, если установки очистки газа отключены или не обеспечивают проектную очистку, эксплуатация технологического оборудования запрещена", - уточняется в сообщении.