Двух человек насмерть сбили на трассе Джубга-Сочи

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте сбили на трассе Джубга-Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД Краснодарского края.

"Туапсинский р-н, п. Джубга, АД: Джубга- Сочи 5 км. Наезд на пешеходов. Водитель авто BMW двигаясь в сторону города Краснодар допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги слева направо по ходу движения ТС., вне пешеходного перехода в зоне его видимости", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что в результате ДТП погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются.