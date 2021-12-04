Полиция задержала родителей устроившего стрельбу в школе Оксфорда

ТАСС, 4 декабря. Полиция штата Мичиган задержала родителей подростка Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе в городе Оксфорд. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News.

Согласно его сведениям, пара была задержана в пятницу в Детройте в ходе совместной операции полиции штата и сотрудников подразделения специального назначения SWAT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Окленд штата Мичиган сообщил о том, что родители подростка объявлены в розыск. По данным телеканала, их поиски начались после того, как прокуратура объявила о выдвижении им обвинений в непреднамеренном убийстве.

Во вторник 15-летний Итан Крамбли открыл стрельбу из полуавтоматического пистолета в школе в Оксфорде. В результате инцидента погибли четыре ученика, пострадали семь человек, в том числе один учитель. Крамбли был задержан на месте происшествия. Ему предъявлены обвинения в терроризме, предумышленном убийстве по четырем пунктам и вооруженном нападении по семи пунктам. Крамбли грозит пожизненное заключение.