Вертолет Ми-8 сел в Тюменской области из-за срабатывания датчика

ТАСС, 4 декабря. Вертолет Ми-8 рейсом Тюмень - Омск сел в Тюменской области из-за срабатывания датчика. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в субботу журналистам в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительной информации, около 08:00 мск 4 декабря 2021 года из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя) вертолет Ми-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе поселка Голымшаново. Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из трех человек", - отметили в пресс-службе.

Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.