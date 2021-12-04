В результате столкновения пяти автомобилей в Кирове четыре человека получили травмы

ТАСС, 4 декабря. Травмы различного характера получили четыре человека в Кирове в результате столкновения пяти автомобилей на улице Парковой, сообщается в субботу в официальном паблике управления ГИБДД УМВД России по Кировской области во "ВКонтакте".

"4 декабря 2021 года, в 07:35 на ул. Парковой у д. 24 города Кирова, по предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей: Hyundai Tucson, Mazda, "Газель", BMW и ВАЗ-21099. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили четыре человека (водители автомобилей ВАЗ-21099, Mazda, Hyundai Tucson), а также пассажир автомобиля Hyundai Tucson, - сказано в сообщении.