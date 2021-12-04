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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве и расчленении тела мужчины

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Ростова-на-Дону, которого подозревают в убийстве мужчины, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области в субботу.

В четверг на ростовском мусороперерабатывающем предприятии был обнаружен пакет с человеческими останками. "В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения. В настоящее время он задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, назначено проведение экспертиз. По предварительным данным, мотивом преступления стал бытовой конфликт во время распития алкоголя. Предполагается, что подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему, из-за которых тот погиб. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, подозреваемый отчленил некоторые части его тела, завернул в пакеты и перенес в мусорные контейнеры.

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РоссияРостовская область
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