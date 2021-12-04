Объявленного в международный розыск члена банды налетчиков задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Задержан Арслан Закалиев - член банды налетчиков, совершивших вооруженное нападение на ювелирный магазин на общую сумму более 9 млн рублей, мужчина был объявлен в международный розыск, он скрывался под чужим именем в Московской области. Об этом в субботу журналистам рассказали в пресс-службе СК РФ.

"3 декабря 2021 года Закалиев был задержан в Московской области сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и доставлен в Санкт-Петербург. Закалиеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В пресс-службе отметили, что ранее приговор был вынесен в отношении еще двух членов банды, они проходили по тем же статьям, что и Закалиев и были признаны виновными в зависимости от роли каждого.

Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и судом было установлено, что подсудимые вечером 31 января 2018 года, действуя преднамеренно в составе банды, зашли в ювелирный магазин, расположенных на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, угрожая огнестрельным оружием, они похитили более тысячи ювелирных изделий, находившиеся на витринах торгового зала на общую сумму более 9 миллионов рублей. Скрываясь с места преступления на автомобиле, открыли огонь по сотрудникам полиции и ранили одного из них. В свою очередь полицейские открыли ответный огонь, им удалось задержать двоих участников банды. Третий злоумышленник - Арслан Закалиев - скрылся с места происшествия. В отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также добавили, что в начале декабря этого года сотрудники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что разыскиваемый мужчина проживает в городе Пушкино Московской области под чужими данными. Он доставлен в Санкт-Петербург ив ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.