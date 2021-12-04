{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с микроавтобусом пострадали четверо сотрудников аэропорта Благовещенска

Всего в салоне автобуса находились шесть человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус частного предприятия опрокинулся во время движения по трассе в Благовещенске. Внутри находились шестеро пассажиров, четверо из них получили травмы, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"В районе села Чигири Благовещенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса - в районе села Чигири допустил съезд с проезжей части и опрокинулся. В момент происшествия в автобусе находились шестеро человек - работников аэропорта. В результате аварии четверо получили травмы, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель управлял служебным транспортным средством, принадлежащим ООО "Автосфера".

"Прокуратура района выясняет причины и обстоятельства происшествия, проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. На контроле прокуратуры находится доследственная проверка по факту происшествия", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияАмурская область
Судно, следовавшее из Астрахани в Казахстан, село на мель на севере Каспия
О пострадавших не сообщается
Читать полностью