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Работу на участке шахты "Черемуховская - Глубокая" на Урале возобновят через два дня

За это время планируют устранить последствия горного удара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Работу на участке шахты "Черемуховская - Глубокая", на которой в ночь на 4 декабря произошел горный удар, планируется возобновить через два дня. За это время будут устранены повреждения, сообщила в субботу ТАСС официальный представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова.

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"На участке, где произошел горный удар, работу планируется возобновить через два дня, когда будут устранены повреждения, нанесенные природным явлением", - сказала она.

Воронова добавила, что комиссия, созданная после инцидента, завершила работу в шахте, на данный момент она готовит заключение.

На "Черемуховской - Глубокой", на которой добывается боксит, произошел горный удар на глубине 980 м, пострадавших нет. На данный момент она работает в штатном режиме. Глубина шахтного ствола составляет 1,5 км. Шахта входит в пятерку самых глубоких шахт мира.

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