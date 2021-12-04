Работу на участке шахты "Черемуховская - Глубокая" на Урале возобновят через два дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Работу на участке шахты "Черемуховская - Глубокая", на которой в ночь на 4 декабря произошел горный удар, планируется возобновить через два дня. За это время будут устранены повреждения, сообщила в субботу ТАСС официальный представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова.

"На участке, где произошел горный удар, работу планируется возобновить через два дня, когда будут устранены повреждения, нанесенные природным явлением", - сказала она.

Воронова добавила, что комиссия, созданная после инцидента, завершила работу в шахте, на данный момент она готовит заключение.

На "Черемуховской - Глубокой", на которой добывается боксит, произошел горный удар на глубине 980 м, пострадавших нет. На данный момент она работает в штатном режиме. Глубина шахтного ствола составляет 1,5 км. Шахта входит в пятерку самых глубоких шахт мира.