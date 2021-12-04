В Каунасе злоумышленники подожгли рождественскую елку

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Главная рождественская елка Каунаса - второго по величине города Литвы - будет восстановлена после поджога, устроенного злоумышленником в ночь на субботу. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель городского муниципалитета Томас Ярусявичюс.

"Уже через несколько часов после инцидента на Ратушную площадь пришла команда, которая работала над праздничным украшением елки. Она восстановит главный атрибут Рождества", - сказал он.

Выгорело около 15 кв. метров декораций. Главным украшением елки являются более 600 изумрудных мотыльков, изготовленных из стекловолокна.

Ночью елку поджог 39-летний мужчина, плеснувший на нее горючей жидкостью. На место происшествия через пять минут прибыли пожарные расчеты, ликвидировавшие возгорание. Злоумышленник, пытавшийся скрыться на своем автомобиле, был задержан. Как сообщает полиция, он был трезв, мотивы содеянного выясняются.