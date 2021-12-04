В результате столкновения трех автомобилей в Нижегородской области пострадали три человека

ТАСС, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу.

"По предварительной информации, сегодня в 09:30 на 99 км автодороги "Нижний Новгород - Саранск" произошло столкновение трех автомобилей. Предварительно, в ДТП пострадали три человека, погибших нет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.