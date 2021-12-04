Все шесть снегоходов пропавших в Красноярском крае людей обнаружили

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Все шесть снегоходов пропавших ранее четырех рыбаков и двух волонтеров, отправившихся на их поиски, найдены в Туруханском районе Красноярского края, говорится в сообщении СК по краю.

Утром 29 ноября в дежурную часть отделения полиции отдела МВД России по Туруханскому району поступило сообщение от супруги одного из пропавших. Женщина рассказала, что утром 27 ноября ее муж вместе с тремя знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от Игарки вверх по реке Енисей. Вернуться они должны были вечером 28 ноября, мужчина в воскресенье позвонил жене и сообщил, что они возвращаются, но никто так и не вернулся. Позднее при их поисках погибли двое волонтеров.

"В Красноярском крае в результате поисковых мероприятий шестерых человек обнаружены все снегоходы пропавших", - говорится в сообщении.

Ранее СК сообщал, что два снегохода были обнаружены 30 ноября, еще четыре транспортных средства были обнаружены накануне.