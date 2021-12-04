В результате наезда трамвая в Екатеринбурге пострадали два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Мужчина и женщина пострадали в результате наезда трамвая в Екатеринбурге. Они доставлены в больницу, сообщили в субботу ТАСС в отделе пропаганды ГИБДД города.

"Водитель трамвая, двигаясь по улице Халтурина, допустил наезд на пешеходов, переходящих трамвайные пути в не установленном для перехода месте. В результате ДТП пострадали два человека, женщина 65 лет и мужчина 43 лет. Они доставлены в больницу", - сказали в отделе.

У женщины травма бедра, у мужчина - плеча. Трамваем управляла девушка 28 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она ранее не привлекалась.