Суд арестовал водителя, устроившего стрельбу на дороге в центре Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Махалова, задержанного за стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в центре Москвы, в котором пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Махалова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель суда.

Ему вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

Как сообщалось ранее, 3 декабря в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте у дома номер 76 на Большой Грузинской улице. Прибывшие полицейские установили, что между водителями автомобилей произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого, по предварительным данным, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь.