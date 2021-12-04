В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за резкого похолодания

ТАСС, 4 декабря. Режим повышенной готовности введен в Кировской области из-за наступления резкого похолодания после плюсовой температуры. Автолюбителям рекомендовано не пользоваться личным транспортом в выходные, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"На Кировскую область надвигается резкое похолодание. При плюсовой температуре днем, к вечеру столбик термометра опустится до -10 градусов. Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев рассказал, что в регионе введен режим повышенной готовности по всем экстренным службам, включая МЧС, разработан план мероприятий по подготовке к резкому похолоданию. Каждые два часа идет контроль его выполнения", - говорится в сообщении.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 5 декабря температура воздуха при прояснениях опустится до 18 градусов мороза. Резкое похолодание связано с затоком на территорию области холодных воздушных масс.

Для недопущения образования гололеда дороги в Кирове обработаны реагентами, трассы очищены от снега. Муниципалитетам, через которые проходят федеральные трассы, поручено организовать дежурство совместно с ГИБДД и дорожными службами на особо опасных участках. "В связи с предстоящей резкой сменой погодных условий просим жителей области в субботу и воскресенье по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом и воздержаться от поездок", - добавили в пресс-службе.