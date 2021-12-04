Суд в Башкирии арестовал одного из мужчин, напавших на полицейских

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Башкирии по ходатайству следствия арестовал 42-летнего мужчину, который со знакомым оказал сопротивление задерживавшим их полицейским, отобрав табельное оружие и ранив одного из правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в субботу.

"Судом по ходатайству Стерлитамакского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как установлено, полицейские шли задерживать 42-летнего жителя Стерлибашевского района, который проходил подозреваемым по уголовному делу. Он, не желая участвовать в следственных действиях, позвал на помощь своего 52-летнего знакомого. Мужчины начали драку с правоохранителями и отобрали у одного из них табельное оружие. "52-летний нападавший произвел несколько выстрелов в сторону участковых, причинив одному полицейскому огнестрельные ранения плеча и ноги. После содеянного злоумышленники скрылись на автомобиле, который впоследствии оставили в Федоровском районе. Вскоре по горячим следам их задержали сотрудники полиции. При задержании 52-летний нападавший попытался свести счеты с жизнью, однако ему своевременно оказали медицинскую помощь, он находится в больнице", - добавили в СК.

В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 317 и 226 "Хищение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.