В ДТП с тремя машинами в Воронеже пострадали пять человек

ТАСС, 4 декабря. Три легковых автомобиля, в том числе с логотипом такси, столкнулись днем в субботу на Чернавском мосту в Воронеже. По предварительным данным, пострадали трое взрослых и двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Воронежской области.

"Примерно в 15:10 на Чернавском мосту произошло столкновение трех автомобилей: LADA Vesta (с логотипом такси), Ford Focus и Hyundai Solaris. В результате ДТП за медицинской помощью обратились водители автомобилей LADA Vesta и Ford Focus (они женщины), водитель Hyundai Solaris (мужчина), также с места происшествия в медучреждение доставлены двое детей", - сказали в пресс-службе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.