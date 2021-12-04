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Полиция обнаружила тела пяти человек в жилом доме недалеко от Берлина

Правоохранительные органы считают, что речь идет об убийстве

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция ФРГ обнаружила тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен (федеральная земля Бранденбург) к югу от Берлина, правоохранительные органы считают, что их убили. Об этом сообщил в субботу телеканал NTV.

"Мы исходим из того, что речь идет об убийстве", - отметил представитель полиции. Там отметили, что в середине дня в правоохранительные органы позвонил некий человек, который счел странным, что жильцов долгое время не было видно.

Улица у дома, где были обнаружены тела, закрыта для движения транспорта. На месте работают специалисты полиции.

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