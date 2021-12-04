Автобусам пришлось изменить маршруты из-за разлива кипятка в одном из районов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Нескольким автобусным маршрутам пришлось изменить привычное направление из-за аварии в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщается в субботу в одном из официальных Telegram-каналов городского Организатора перевозок.

"Трассы автобусных маршрутов № 83, 87, 111, 142, 160 временно изменены из-за разлива горячей воды на ул. Маршала Захарова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ТАСС пояснили, что инцидент произошел около полудня, когда поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу улица Маршала Захарова, дом 50. Одной из возможных причин возникновения аварии мог стать дефект труб.

"Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" оперативно прибыли на место и обеспечили все необходимые меры безопасности. В настоящий момент продолжается ликвидация дефекта. После этого начнутся ремонтные работы, которые продлятся не более 20 часов с момента окончания ликвидации", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на своей странице в Facebook специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Петербург оказался в "узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Ближайшей ночью в Санкт-Петербурге резко похолодает", - сообщил он. В ночь на 5 декабря температура в городе и области может приблизиться к 20 градусам со знаком "минус".