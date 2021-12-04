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Разлив дизтоплива произошел после опрокидывания бензовоза в Красноярском крае

Пострадал один человек

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Дизельное топливо разлилось вследствие опрокидывания бензовоза в Красноярском крае. Один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"В 15:55 мск поступило сообщение о том, что в районе глубокого обхода города Красноярска автодороги Р-255, в районе дачного некоммерческого товарищества "Изумрудный луг", в результате наезда грузового автомобиля (бензовоз) на препятствие произошло опрокидывание и загорание, пострадал один человек (взрослый). Произошел разлив дизельного топлива, [разлилось] около 10 тонн", - говорится в сообщении.

В 20:11 (16:11 мск) пожар был локализован на площади 14 кв. м. В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили журналистам, что движение на данном участке дороги перекрыто.

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