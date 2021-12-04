Власти Мартиники продлили комендантский час на фоне беспорядков

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Комендантский час, введенный на Мартинике из-за беспорядков, продлен до 8 декабря. О таком решении сообщила в субботу префектура этой заморской территории Франции.

"Чтобы ограничить риск нарушения общественного порядка в ночное время и снизить риски для людей и имущества, запрет на передвижение с 19:00 до 05:00 (02:00 - 12:00 мск - прим. ТАСС) по всей территории Мартиники продлен до 05:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) среды, 8 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике.

Аналогичное решение о продлении комендантского часа, только до 7 декабря, анонсировала префектура Гваделупы. Как и на Мартинике, в этой заморской территории Франции также уже несколько недель продолжаются ночные беспорядки, вспыхнувшие на волне протестов против коронавирусных ограничений. От битья витрин беспорядки на протестах переросли в открытые столкновения с полицией, поджоги автомобилей и строительство уличных баррикад. Известно о нескольких нападениях с применением огнестрельного оружия на сотрудников правоохранительных органов, а также на журналистов, освещающих эти события.

Как сообщило в субботу радио Europe 1, с начала беспорядков на Гваделупе обвинения были предъявлены более 70 человек, из них 64 уже получили обвинительные вердикты. Всего же было задержано 148 подозреваемых.