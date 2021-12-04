Полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки в Нижегородской области

ТАСС, 4 декабря. Сообщение о пропаже шестилетней девочки в Лысковском районе Нижегородской области потупило в полицию, начаты ее поиски. Ребенок исчез во время прогулки во дворе, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в 17:00 в ОМВД России по Лысковскому району поступило сообщение от матери о пропаже ее шестилетней дочери. Женщина пояснила, что ребенок гулял во дворе дома с детьми (улица Мичурина, Лысково). Около 14:40 она обнаружила, что дочери нет. Своими силами найти ее не удалось и в 17:00 она обратилась в полицию. Незамедлительно был объявлен сбор личного состава ОМВД России по Лысковскому району и организованы поисковые мероприятия с привлечением добровольцев", - сказано в сообщении.

Рост девочки - 110 см, она была одета в светлую шапку с помпоном, сиреневую куртку, темные штаны и ботинки. Полиция просит сообщать значимую информацию о ребенке по телефону 02.