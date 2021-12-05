Более 700 человек остаются без электричества в Новгородской области из-за непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Более 700 человек в трех районах Новгородской области остаются в зоне отключения электроснабжения из-за снегопада. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

"По состоянию на 07:00 5 декабря в зоне отключения находится три района, 29 населенных пунктов, 427 домов с населением 785 человек", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, на 11:00 субботы в зоне отключения находились семь районов и 4 300 человек. Всего в восстановительных работах задействованы в настоящий момент 24 бригады - 94 человека, 24 единицы техники. Ожидается, что в воскресенье на территории области продолжится снегопад, возможно образование гололедицы. Восстановительные работы продолжаются.