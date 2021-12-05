Мужчина пострадал в драке с поножовщиной в центре Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Драка с поножовщиной произошла между тремя мужчинами на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, в результате один человек пострадал, двое задержаны. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Малая Дмитровка в районе дома 24/7, строение 1. Конфликт между тремя мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов применил нож. В результате мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением живота и левой руки", - сказал собеседник агентства.

По его данным, прибывшие на место полицейские задержали двоих мужчин, они доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. У одного из задержанных изъят складной нож-бабочка. "Полиция по данному факту проводит проверку", - добавил источник.