Прокуратура начала проверку по задержке авиарейса Royal Flight Хургада - Екатеринбург

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой рейса авиакомпании Royal Flight Хургада - Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой 4 декабря рейса RL 8254 по маршруту Хургада - Екатеринбург АО "Авиакомпания Royal Flight", - сообщила Короткова. - Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено проверить соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования".

Рейс должен был вылететь из Хургады в 12:40, но задержан по причине неисправности самолета. Авиакомпанией предоставлено два резервных борта для перевозки пассажиров.