Установили личность мужчины, выбросившего в Анапе собаку с девятого этажа жилого дома

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Анапе установили личность и местонахождение мужчины, который выбросил собаку с девятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Instagram-аккаунте ОМВД по Анапе.

В дежурную часть отдела МВД России по Анапе обратилась местная жительница и сообщила, что в одном из микрорайонов города-курорта неустановленное лицо выбросило собаку с девятого этажа многоквартирного дома. "На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого мужчины. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.

Установлено, что в тот же день, когда злоумышленник выбросил собаку, он был задержан полицией за совершение другого административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и помещен под административный арест в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.