Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания на двух рабочих в Туве

ТАСС, 5 декабря. Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения неэксплуатируемого здания в Республике Тыва, в результате чего, по информации ведомства, один человек погиб, еще один находится под завалами. Об этом ведомство сообщило в своем Instagram.

"5 декабря 2021 года в города Ак-Довурак Барун-Хемчикского района при демонтаже здания бывшего комбината "Туваасбест" произошло обрушение здания. Под завалы попали два работника ООО "Стройком", один из которых скончался. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению и извлечению второго работника. По поручению прокурора республики прокуратурой Барун-Хемчикского района организована проверка в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Тываасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ. Доследственную проверку начал и Следственный комитет, сообщается на сайте ведомства по республике.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике ранее сообщили, что один из рабочих был извлечен из-под завалов без признаков жизни, поиски второго продолжаются. Позднее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что мужчина, которого извлекли из-под обломков, находится в крайне тяжелом состоянии.