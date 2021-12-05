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В МЧС рассказали о состоянии второго пострадавшего при обрушении здания в Туве

По данным ведомства, он жив, но остается под завалами

ТАСС, 5 декабря. Второй мужчина, пострадавший при обрушении 13-этажного здания на территории бывшего предприятия "Тываасбест", жив. Он находится под завалами.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Он под очень сильными завалами, но спасатели передают, что он жив", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Тываасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ. В пресс-службе ГУ МЧС по республике ранее сообщили, что один из рабочих был извлечен из-под завалов без признаков жизни, поиски второго продолжаются. Смерть рабочего подтвердил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Владислав Ховалыг. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия.

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