В ДТП в Вологодской области погибли три человека

ВОЛОГДА, 5 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia столкнулись на трассе Москва - Архангельск в Верховажском районе Вологодской области. В результате погибли две женщины и ребенок, водитель микроавтобуса травмирован, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"Сегодня около 16:50 мск в Верховажском районе Вологодской области на 641 км автодороги М-8 Москва - Архангельск произошло столкновение микроавтобуса Hyundai и автомобиля Kia, по предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. В результате погибли все, кто находился в салоне Kia - две женщины и ребенок 2-3 лет. Машину сильно покорежило, личности погибших выясняются", - сообщили в пресс-службе.

Пострадал также водитель микроавтобуса, он ехал один, характер его травм уточняется. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.