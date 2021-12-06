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Вылеты шести авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

Регион находится в зоне влияния циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Шесть рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержали из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержали вылеты рейсов в Усть-Камчатск, Никольское, Тиличики, Анадырь, Палану, Озерную. Вылеты в Усть-Камчатск и Никольское задерживаются с 23 ноября, в Озерную и Палану - с 3 декабря.

С прошлой недели Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров усиление ветра и осадки. В горных районах края объявили лавинную опасность.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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