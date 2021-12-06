Дорогу до рыболовецкого поселка на Камчатке закроют до 9 декабря из-за шторма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для автомобилей до поселка Октябрьский на Камчатке продлили до 9 декабря, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с сильным ветром, штормовыми явлениями, переливом морской водой песчаной косы и размывом земляного полотна в целях безопасности дорожного движения и сохранности автомобильной дороги закрыто движение для всех видов транспортных средств до 9 утра 9 декабря 2021 года на участке 115-129 км автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский (Октябрьская коса). На данном участке подрядной организацией будут установлены соответствующие дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра и большой приливной волны несколько участков дороги на Октябрьский оказались размытыми.