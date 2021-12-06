После снегопада в Приморье остается ограниченным проезд на участках трех автодорог

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Проезд на участках трех дорог в Приморье по-прежнему ограничен после снегопада, на одном из них возможно движение только для легковых автомобилей, сообщил в понедельник Примавтодор в своем Telegram-канале.

"Проезд временно ограничен на участках автодорог Михайловка - Турий Рог, Уссурийск - Пограничный - Байкал, на участке автодороги Борисовка - Кугуки - Линевичи - Утесное движение только для легковых автомобилей, для большегрузов - объезд через Уссурийск. Здесь везде идет ликвидация снежных наносов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, заблокированных поселений нет.

30 ноября регион оказался во власти циклона, который принес снег и сильный ветер, в некоторых районах выпало более месячной нормы осадков, на 14 метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления. Во Владивостоке зафиксировали рекордную скорость ветра - 34 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом. Из-за циклона нарушилось транспортное сообщение между населенными пунктами края, работа паромной переправы на остров Путятина, возникли задержки в аэропорту Владивостока. В 10 муниципалитетах края наблюдались аварийные отключения электричества, без света остались более 51 тыс. человек, повредило крыши домов и школ.