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Грузовик протаранил 15 автомобилей на севере Мексики

Погибли по меньшей мере пять человек

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Тягач с прицепом врезался в 15 автомобилей в штате Коауила на севере Мексики в воскресенье. Автокатастрофа произошла на трассе Матеуала - Сальтильо, сообщила в Twitter Нацгвардия республики. Погибли по меньшей мере пять человек, еще 15 получили травмы.

На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей. Движение по трассе перекрыто.

Сведений о причинах столкновения пока обнародовано не было. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

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