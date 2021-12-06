В Нигере произошла перестрелка между армией и террористами

ТАСС, 6 декабря. По меньшей мере 12 солдат и несколько десятков террористов погибли в субботу в результате интенсивных перестрелок на западе Нигера. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство юстиции страны.

По его данным, столкновения между армией Нигера и "сотнями вооруженных террористов" произошли в пяти километрах от города Фантио. "12 военнослужащих пали на поле боя, восемь были ранены. На стороне противника десятки террористов обезврежены (убиты)", - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве сообщили, что военные уничтожили несколько транспортных средств противника и изъяли принадлежавшие террористам средства связи.

Регион на стыке границ трех стран - Мали, Нигера и Буркина-Фасо - является одним из крупнейших очагов международного терроризма в Западной Африке. В этой части континента действуют отряды экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", филиала "Исламского государства" (запрещено в РФ).