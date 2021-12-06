Похитивший девочку в Австралии мужчина предстанет перед судом 24 января

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Суд города Карнарвон назначил слушания по делу о похищении четырехлетней Клео Смит на 24 января 2022 года. Как сообщает вещательная корпорация ABC, похитителю ребенка Теренсу Дареллу Келли будет предъявлено сразу несколько обвинений, самым тяжким из которых является похищение ребенка младше 16 лет.

Как сообщает ABC, 36-летний Теренс Дарелл Келли, находящийся в местах заключения, пока не признал своей вины в инкриминируемом деянии и ничего не сообщил о мотивах, толкнувших его на преступление. По словам адвоката обвиняемого Кейт Тартли-Чапел, он также не просил об освобождении под залог и не заявлял о своей невиновности. Как ожидается, следующее заседание суда по делу о похищении Клео Смит состоится 24 января.

Девочка пропала из палатки своих родителей ночью 16 октября в лагере, расположенном недалеко от города Карнарвон (находится в 890 км к югу от Перта). Для поиска ребенка полиция штата Западная Австралия привлекла сотни добровольцев, сотрудников экстренных и аварийных служб, военнослужащих и рейнджеров поисково-спасательных организаций. После недели безрезультатных поисков 21 октября правительство штата предложило награду в 1 млн австралийских долларов ($745 тыс.) за любую информацию, которая поможет найти ребенка или того, кто может быть причастен к похищению.

Следственная группа, в состав которой вошли 140 сотрудников полиции и спецслужб, изъяла и проанализировала записи всех камер уличного наблюдения в районе исчезновения Клео, а также данные видеорегистраторов, мобильных телефонов и показания свидетелей. 3 ноября полиция провела обыск в одном из домов Карнарвона, где офицеры обнаружили пропавшую девочку живой и здоровой спустя 18 дней после похищения. В доме также находился Теренс Дарелл Келли, который был арестован и по решению суда оставался под стражей с момента задержания, позднее ему были предъявлены обвинения в ряде преступлений, связанных с похищением лица, не достигшего возраста 16 лет.