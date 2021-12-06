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Прокуратура выявила нарушения в теплоснабжении детского сада в крупном поселке Приамурья

Специалисты выяснят причины низких температур в дошкольном учреждении

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура провела замеры в детском саду в поселке Архара на юге Амурской области, по результатам которых выявлены нарушения температурного режима, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"В настоящее время работники прокуратуры района проводят замеры температуры в дошкольном образовательном учреждении "Дюймовочка" и в квартирах граждан. Установлено, что температурный режим не везде соответствует предъявляемым нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснят причины низких температур в дошкольном учреждении, дадут оценку работе ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, проверят исполнение администрацией поселка полномочий в части организации надлежащего теплоснабжения.

Архара - поселок, расположенный в 230 км к юго-востоку от Благовещенска, в 8 км восточнее Архары проходит автомобильная трасса "Амур" (Чита - Хабаровск). Население 8,4 тыс. человек.

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