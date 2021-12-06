Цех в Туве обрушился при подрезании оснований колонн здания

ТАСС, 6 декабря. Цех бывшего комбината "Тываасбест" в городе Ак-Довурак в Туве, где погиб один рабочий и еще один получил тяжелые травмы, обрушился во время подрезания оснований колонн здания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК по республике.

"При производстве демонтажа газорезчиками ООО "Стройком" производственного здания цеха <...> путем подрезания оснований колонн произошло обрушение здания, в результате которого получили телесные повреждения два работника, один из которых доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, второй от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека").

В воскресенье 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Тываасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ. Тело одного из рабочих ранее было извлечено из-под завалов, второго извлекли более чем через девять часов. У него ампутированы обе ноги.